’La madre’ chiude la trilogia di Zeller

Giro di boa per la stagione dello Stignani con il quinto degli otto spettacoli in cartellone. ‘La madre’ chiude la trilogia dello sceneggiatore Florian Zeller, iniziata al teatro comunale nel 2018 con l’indimenticabile ‘Il Padre’ con Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere e proseguita nella scorsa stagione con l’applauditissimo ‘Il figlio’ interpretato da Giulio Pranno affiancato da Cesare Bocci e Galatea Ranzi, entrambi diretti da Piero Maccarinelli. In questo capitolo conclusivo della trilogia – che nel progetto di Zeller era il primo, anche se i testi non sono collegati se non dal tema della famiglia – la protagonista è Lunetta Savino, diretta da Marcello Cotugno. Lo spettacolo andrà in scena con sei repliche: da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio alle 21, sabato 1° febbraio sia alle 15.30 sia alle 21, domenica 2 febbraio alle 15.30. Prevendita da sabato 25 gennaio.