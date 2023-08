La magia del numero 13 Il meglio dell’arte postale alla mostra su Johnson

L’evento culturale più importante che precede e caratterizza il Settembre Castellano è certamente la mostra internazionale ‘TrediciThirteen’, allo Studio d’arte FC in via Tanari 1445b a cura dell’artista castellana Anna Boschi Cermasi, a ricordo dell’artista americano Ray Johnson, padre del network della Mail Art. Ben 120 artisti da tutto il mondo espongono le loro opere di Poesia VisivaVisual Poetry e Arte PostaleMail Art in questa prestigiosa iniziativa.

Tutti i continenti sono rappresentati dai tanti che hanno voluto rispondere all’invito di Anna Boschi per rendere omaggio al grande artista americano. La parte del leone la fa l’Europa (Austria, Inghilterra, Estonia, Francia, Germania, Italia, Romania, Russia, Spagna, Svizzera, Ungheria), seguita da America del Nord (Canada, Messico, Stati Uniti) e del Sud (Argentina, Brasile, Cile), Asia (Giappone) e Oceania (Australia).

"Johnson si tolse la vita il 13 gennaio 1995, lanciandosi da un vecchio ponte a Sag Harbor (New York) – racconta Anna Boschi per spiegare il significato della scelta del tredici come titolo della mostra –. Questa sua inaspettata e dolorosa scelta coinvolse per vari aspetti il numero 13, tanto da far pensare che con questa azione Ray Johnson avesse avuto l’intenzione di fare l’ultima sua ‘performance’".

Sulla ricorrenza del 13 nella vita e nella morte dell’artista americano sono state fatte diverse ipotesi aritmetiche e simboliche. "Il 13 gennaio Ray Johnson – prosegue la curatrice – ha 67 anni (6+7=13); a Sag Harbor la stanza al Baron’s Cove Inn, prenotata in precedenza, ha il n. 247 (2+4+7=13); poi si dirige al ponte alle ore 13… un vero puzzle. Addirittura artisti e critici d’arte che lo conoscevano bene affermarono: ‘Bel colpo per la sua carriera’! E il titolo di un articolo apparso su un giornale di New York fu: ‘La morte come un’opera d’arte!’". Il Tredici karmico è legato a morte, trasformazione, rinascita e cambiamento. Ma può indicare anche la rottura dell’armonia, il disordine, l’instabilità e l’incertezza... "E questo piaceva a Johnson", conclude la Boschi Cermasi.