La magia dell’acquarello al Cassero

Nella sala espositiva del Cassero si inaugura domani alle 16 la mostra “Magia dell’acquarello” di Mirela Balan. In esposizione soprattutto ritratti di artisti famosi nel campo della musica italiana, e anche altri soggetti. In occasione dell’inaugurazione, e anche il sabato successivo 13 aprile, dalle 16 alle 19, l’artista terrà dimostrazioni di pittura dal vivo, eseguendo ritratti ad acquarello. La mostra, che si tiene con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, sarà aperta fino a domenica 14 aprile tutti i giorni dalle 16,30 alle 19. L’artista, di origine rumena, vive e lavora a Dozza. Particolarmente riconoscibile per il suo linguaggio pittorico forte ed espressivo, ha già al suo attivo 8 mostre personali e numerose collettive. Dal 2020 ha scoperto la tecnica dell’acquarello che l’ha affascinata. Nel 2023 ha partecipato al Festival “Fabriano in acquarello”, il più grande del mondo dedicato a questa tecnica. Mirela Balan "ama mettere in primo piano i volti di personaggi noti, come Jimmy Hendrix, Vasco Rossi, Louis Armstrong ecc. mediante una ricostruzione del volto, soprattutto, non con la metodica usuale del ritratto, quindi creando volumetrie anatomiche con la tecnica tipica per questa disciplina, ma accostando, alla maniera dei divisionisti francesi, ma con più veemenza espressiva, macchie di colore che, piano piano, costruiscono il volto del personaggio" scrive nel sito web dell’artista Antonio Dal Muto, critico d’arte cesenate. Per info: 366 8747837 - www.mirelabalan.it