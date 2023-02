La magia di Claudio Baglioni in uno Stignani pieno di fan

In principio fu InCanto. Oltre vent’anni dopo, Claudio Baglioni è tornato ieri in quello che fu, nella primavera del 2001, in quell’ "InCanto, tra pianoforte e voce", il più piccolo teatro dei quasi 50 in tutta Italia inondati di notti e di note nel primo tour teatrale della storia del cantautore romano. Vent’anni per scoprire che, in fondo, è cambiato tutto ma musicalmente parlando, fortunatamente, non è cambiato nulla.

Di nuovo, come allora, tre ore intense di musica e parole, intramezzate da racconti di stagioni di vita trascorse sempre su e già dal palco. Quel che c’è stato di davvero diverso, in un Ebe Stignani gremito ieri come allora, è stata la scaletta. Se nel 2001 Baglioni scavò nel profondo ’70, riesumando brani degli albori della sua carriera, spesso sconosciuti ai fan non della prima ora, la scelta del tour ‘Dodici note solo-bis’ che ha toccato Imola è stata quella di raccontare soprattutto il presente e il passato prossimo, attingendo a piene mani dall’ultimo Lp ‘In questa storia che è la mia’, incastonando qua e là, oltre alle immancabili e imprescindibili stelle più preziose del firmamento ("La vita è adesso", "Strada Facendo", "Questo piccolo grande amore", "E tu.." solo per citarne alcune), anche perle meno recenti ma amaramente attuali come "Ninna nanna, nanna ninna", manifesto contro la guerra tratta dalla poesia di Trilussa. Il crescendo rossiniano di "Avrai", "Mille giorni di te di me", l’energica "Via" e "La vita è adesso", poi, ha regalato al pubblico imolese l’esatto finale che poteva aspettarsi alla vigilia, e a Baglioni l’identica uscita di scena che lo accompagna da più di mezzo secolo: un oceano di applausi e quella stessa speranza che, in fondo, accomuna attori e spettatori. Rivedersi presto. Magari, e sarebbe splendido, nello stesso posto di ieri e di 21 anni fa.

Claudio Bolognesi