La manovra arriva nelle frazioni

Il sindaco Marco Panieri e gli assessori della giunta saranno fino a fine mese nei quartieri e nelle frazioni per incontrare i cittadini e illustrare il bilancio di previsione 2023 e il piano triennale di investimenti.

Questo l’elenco degli appuntamenti: martedì 14 marzo alle 20.30 centro sociale Zolino, vicesindaco Fabrizio Castellari e assessora Elisa Spada; venerdì 17 marzo 20.30 centro sociale La Tozzona, sindaco Marco Panieri e assessore Pierangelo Raffini; martedì 21 marzo 20.30 centro sociale Tarozzi- Sesto Imolese, Panieri e assessore Giacomo Gambi; mercoledì 22 marzo 20.30 centro sociale La Stalla, Castellari e assessore Michele Zanelli; mercoledì 22 marzo 20.30 polisportiva Ponticelli, Raffini e assessora Elena Penazzi; venerdì 24 marzo 18.30 centro sociale Campanella, Raffini e assessora Daniela Spadoni; venerdì 24 marzo 20.30 centro sociale San Prospero, Castellari e Spadoni; lunedì 27 marzo 20.30 centro sociale Giovannini, Castellari e Spadoni; mercoledì 29 marzo 20.30 centro sociale Sasso Morelli, Raffini e Spadoni.

"Dopo due anni segnati dal Covid e dall’emergenza sanitaria ora si può tornare nei centri sociali, come nella migliore tradizione della città, in tema di partecipazione, per incontrare i cittadini al fine di illustrare il bilancio e il piano investimenti – spiega il vicesindaco Castellari, assessore al Bilancio –. Imola è ripartita dopo anni più difficili e incerti".

Ne è convinta anche l’assessora Spadoni: "Vogliamo incontrare tutti i cittadini nei luoghi dove loro stessi si incontrano e presentare le scelte che stiamo facendo per la nostra città. Confidiamo che numerosi vogliano venire ad incontrarci e che questi siano momenti di dialogo aperti e arricchenti".