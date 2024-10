"La manutenzione è fondamentale"

Una guida distratta e un aumento di velocità dei veicoli. Queste le cause maggiori di incidenti secondo Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza e l’educazione stradale: "Questo dato riguarda sia gli incidenti con guidatori sotto effetto di alcol sia, soprattutto, quelli dove si utilizza il telefono alla guida". Fondamentale anche la manutenzione delle strade e i controlli: "La Città metropolitana ha da tempo presentato un piano sulla sicurezza stradale – aggiunge Sorbi –, che prevedeva interventi tipo l’aumento dell’illuminazione pubblica, strisce sonore e un potenziamento dei controlli. In realtà, a settembre dovevano già entrare in vigore le disposizioni per garantire una prevenzione, con il nuovo codice della strada, ma al momento tardano ancora ad arrivare".