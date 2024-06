La mappa dei lavori. Settimana intensa tra le vie Pisacane e della Resistenza

Prima i lavori lungo le vie Pisacane e della Resistenza, poi quelli in via Selice: si annuncia una settimana complicata per la viabilità cittadina, alleggerita però dalla riapertura al traffico anche dell’ultimo tratto di via Lasie.

Domani e martedì, dalle 8.30 alle 17.30, asfaltatura e manutenzione stradale in via Pisacane e via della Resistenza. Per questo motivo, in base allo stato di avanzamento degli interventi, verranno apportate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, lungo le vie Pisacane e via della Resistenza, nel tratto tra la via Leopardi e la via Lenci: istituzione del senso unico alternato di circolazione ove possibile, in base alle esigenze di cantiere (in alternativa sarà deviata la circolazione); restringimento della carreggiata; chiusura temporanea del tratto di strada.

Ma non è finita. Mercoledì iniziano anche i lavori in via Selice. Da un lato quelli di manutenzione straordinaria del ponte su cui corrono i binari della Bologna-Castel Bolognese portati avanti da Rete ferroviaria italiana; dall’altro quelli di Hera per l’ampliamento del teleriscaldamento.

Nel primo caso, due le fasi di lavoro: la prima, fino al 4 agosto, durante la quale il sottovia resterà aperto e la viabilità garantita a senso unico alternato; la seconda, dal 5 al 30 agosto, in regime di chiusura totale.

Il cantiere per il teleriscaldamento interesserà invece il tratto di via Selice compreso dall’incrocio con via XXV Aprile a quello con via del Lavoro e una porzione dell’area di parcheggio all’incrocio compreso tra via Selice e via del Lavoro, utilizzata per lo stoccaggio di materiali e attrezzature. Fino al 4 agosto via Selice sarà a senso unico direzione autostrada nel tratto tra XXV Aprile e via Del Lavoro. Via Poiano e via Treves saranno aperte e consentito solo la svolta a destra. Il traffico veicolare provenienti da Nord sarà deviato in via del Lavoro e via Turati. Dal 5 agosto al 30 agosto via Selice sarà chiusa da via Resistenza a via Del Lavoro in entrambe le direzioni. Il traffico veicolare provenienti da Nord sarà deviato in via del Lavoro e via Turati. Il traffico della circonvallazione direzione autostrada sarà deviato sulla via 1°Maggio. Per quanto riguarda i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate, per tutto il periodo del cantiere chi arriva da Nord sarà deviato su via Lasie-1°Maggio; chi arriva dalla circonvallazione sarà deviato su via 1°Maggio-Lasie.

Per gli automobilisti c’è però una buona notizia: da mercoledì sarà completamente riaperta al traffico via Lasie, teatro nei mesi scorsi di un vasto cantiere (andato avanti per varie tappe) per il potenziamento della rete idrica del territorio.