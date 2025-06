La Maratona d’estate in lirica

Ottima partenza per la quinta edizione del festival Maratona d’Estate in Lirica in corso nella splendida e preziosa cornice del Convento dei Frati Cappuccini di Castel San Pietro Terme (in via Viara, con entrata laterale su via Tanari), organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione Scena Musicale di Bologna (ingresso libero e gratuito).

Grande affluenza di pubblico e tanti applausi alla prima serata di giovedì dal titolo “Note di un valzer fra lirica e danza”, proposta in occasione del 200° anniversario della nascita di Johann Strauss, con i soprani Anna Flores e Paola Cigna, il tenore Roberto Ferrari Melega e le ballerine Maria Vittoria Mancini e Livia Tommasoli.

Una serata alla quale è intervenuta anche la sindaca Francesca Marchetti, per portare i saluti e ringraziamenti della città a organizzatori, artisti e pubblico.

Oggi, alle 16,30 “Pomeriggio in lirica - La voix humaine” con il mezzosoprano Yui Mochizuki accompagnata dal maestro Marco Belluzzi al pianoforte.

Alla sera, a partire dalle 20,45, appuntamento con “L’arte del canto lirico”, racconti di un artista d’opera con il baritono Romano Franceschetto accompagnato dal pianoforte del maestro Marco Belluzzi.