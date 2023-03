La Marchetti nella Direzione Pd

È un ingresso numericamente rilevante quello del Pd imolese negli organismi nazionali del partito appena rinnovati con la proclamazione di Elly Schlein segretaria e Stefano Bonaccini presidente.

La consigliera regionale Francesca Marchetti (foto) è stata infatti nominata nella direzione nazionale del Pd che conta oltre il 50% di donne, mentre dell’assemblea fanno parte il sindaco Marco Panieri, il senatore Daniele Manca, la segreteria della federazione imolese Francesca Degli Esposti e Stefania Pernisa, eletta nella lista Schlein.

"Congratulazioni a Marchetti per la nomina che riconosce il grande lavoro fatto in questi anni per il territorio e l’apporto dato da tutta la Federazione all’esito unitario del Congresso – afferma la segretaria Degli Esposti –. Grazie all’apporto dei volontari siamo riusciti a garantire un’elevata partecipazione al processo democratico e siamo orgogliosi che questo sia stato riconosciuto, dando alla nostra Federazione la possibilità di essere adeguatamente rappresentata negli organi nazionali del partito. Ci aspetta una sfida grande per realizzare il nostro progetto di partito realmente democratico, inclusivo, ecologista, vicino alle persone in difficoltà e per costruire un’alternativa in grado di battere questa destra alle prossime elezioni".

Nei giorni scorsi, 120 militanti del Pd di Ponticelli si sono ritrovati per il tradizionale pranzo più lotteria di metà marzo, il primo in era post Covid. Presenti il vicesindaco Fabrizio Castellari, l’assessore Pierangelo Raffini e la segretaria di circolo, Anna De Veredicis.

"Sono convinta che la nuova segretaria saprà valorizzare al meglio il lavoro dei volontari perché se lo meritano", ha sottolineato De Veredicis rivolta ai militanti Dem. "Per la nostra comunità era importante ricominciare con un momento di raccolta proprio dopo le primarie, per ripartire ancora più uniti di prima", ha aggiunto Raffini. "Siamo capaci di fare meglio e sicuramente lo faremo – ha concluso Castellari –, perché abbiamo persone valide in campo".