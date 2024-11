La marcia dei bambini: "Deve trionfare la pace"

Una ‘Marcia dei diritti’ in formato ridotto, ma non per questo meno efficace, quella a cui hanno partecipato, ieri mattina, alcune centinaia di alunni di vari istituti comprensivi della città. Il maltempo che ha caratterizzato la prima parte della giornata ha portato infatti all’annullamento del consueto corteo fino a piazza Matteotti.

Gli studenti si sono così ritrovati all’interno del complesso Sante Zennaro: dopo un momento iniziale nel parco, le delegazioni delle classi hanno affollato la palestra della struttura di via Pirandello per l’iniziativa organizzata anche quest’anno dall’istituto comprensivo numero 5, in rete con tutte le scuole imolesi, in occasione della XXV Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza patrocinata dall’Unicef. Alla presenza, tra gli altri, proprio dei vertici locali di Unicef, della dirigente scolastica Adele D’Angelo, del vescovo Giovanni Mosciatti, del comandante dei carabinieri Domenico Lavigna e del vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, i bambini hanno letto alcuni messaggi dedicati al tema ‘Il mondo che vorrei’. Fra questi, messaggi per chiedere la fine delle guerre: "La pace deve trionfare". E non sono mancati momenti musicali.

"In questo 35esimo anniversario, la celebrazione della Giornata Internazionale che ricorda la Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza siglata a New York il 20 novembre 1989, rappresenta una occasione ulteriore di riflessione sui temi legati all’infanzia e all’adolescenza – commenta Castellari –. Una riflessione che investe tutti coloro che con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, condividono la loro vita, a partire dalle famiglie, assieme a chi si dedica a loro attraverso la professione di insegnante o educatore. Il 20 novembre è anche un’occasione per non dimenticare i milioni di bambini che vivono il dramma dell’infanzia abbandonata o sfruttata, che sono vittime di guerre o di una quotidianità drammatica che i mezzi di comunicazione ci restituiscono e che giustamente denunciano. Imola è una città attenta all’infanzia e all’adolescenza – conclude Castellari –. Le amministrazioni Comunali che si sono succedute negli ultimi decenni hanno investito risorse importanti per qualificare la rete dei servizi, nella consapevolezza che una città che si prende cura dei bambini costruisce un futuro migliore".

Nell’ambito delle varie iniziative organizzate questa settimana in città in occasione della Giornata internazionale che ricorda la firma della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da sottolineare l’importante convegno questa mattina al teatro dell’Osservanza dedicato al tema dell’uso responsabile del digitale.