La marcia dei valori, 33 anni dopo Capaci

Gli studenti imolesi scendono in piazza. Venerdì 23 maggio, in occasione della ‘Giornata della legalità’ organizzata a 33 anni dalla strage di Capaci, appuntamento con la quarta edizione della ‘Marcia dei valori’ (nella foto l’edizione dello scorso anno). All’iniziativa parteciperanno appunto oltre un migliaio di ragazzi e ragazze assieme a centinaia di professori, alle forze dell’ordine, a genitori, dirigenti scolastici e alle cariche istituzionali della città.

L’appuntamento è alle 9 per il raduno davanti alla Rocca sforzesco. Il corteo di ragazze e ragazzi con striscioni, lenzuoli e magliette bianche alle 9.30 percorrerà le strade principali del centro storico per radunarsi verso le 10 in piazza Matteotti. ‘Capaci di ricordare, Capaci di condividere, Capaci di cambiare, Capaci di immaginare’ è lo slogan di quest’anno che apre le porte al futuro senza dimenticare chi ha dato la vita per difendere i valori della libertà.

"Questo progetto non avrebbe la stessa forza se non fosse condiviso da tutte le scuole in rete – afferma la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 6, Teresa Cuciniello, istituto promotore della ‘Rete dei valori’ delle scuole imolesi –. Educare alla legalità non significa solo spiegare delle regole, ma trasmettere valori: la giustizia, il rispetto, la responsabilità, l’impegno per il bene comune".

Un messaggio forte che prende vita dopo un lungo percorso dove gli istituti aderenti alla ‘Rete dei Valori’, hanno sperimentato una nuova modalità di dialogo attraverso la collocazione nel febbraio scorso in ogni scuola di una ‘Cassetta della legalità’ con l’obiettivo di agevolare l’espressione dei giovani attraverso scritti anonimi. I giovani a suon di lettere e bigliettini, hanno posto domande e manifestato i loro pensieri. La legalità è necessaria perché, scrivono gli studenti, "Senza legalità ci sarebbe il caos". E ancora: "Proteggere i valori di uguaglianza, libertà e giustizia il nostro impegno per il futuro".