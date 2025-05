La Marcia dei Valori nel nome di Falcone

Anche sotto la pioggia, la Marcia dei Valori ha visto la partecipazione di centinaia di studenti e studentesse delle scuole imolesi, insieme a docenti, dirigenti scolastici, famiglie, forze dell’ordine e rappresentanti istituzionali, riuniti in Piazza Matteotti per testimoniare il proprio impegno sui temi della legalità e della cittadinanza attiva, in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a tutte le scuole, alle associazioni, agli enti e alla cittadinanza "a continuare a fare rete su questi temi fondamentali, rafforzando ogni giorno una comunità educante capace di promuovere giustizia, coesione e responsabilità". La Marcia dei Valori è il frutto di un cammino educativo condiviso, costruito in rete tra scuole, istituzioni e società civile, che ha visto quest’anno anche l’installazione nelle scuole della Cassetta della Legalità per ascolto e confronto.