La maxi raccolta alimentare. Volontari in partenza per il Togo: "Quanto aiuto dai cittadini"

"Lavoriamo insieme per qualcosa di bello. Tutto ciò mi fa stare bene". Le parole di Enrico Gurioli sono piene di soddisfazione e orgoglio. Ieri mattina è partito il camion carico di oltre 7 tonnellate di donazioni raccolte nelle scorse settimane dai volontari delle associazioni "Un sorriso per Wewè", di cui Gurioli è fondatore, e "Aviat". Direzione: Lomé, la capitale del Togo, dove il tutto verrà scaricato e distribuito dalle suore delle Ancelle del Sacro Cuore in ospedali, orfanotrofi e villaggi. Un momento di condivisione e di solidarietà.

"Se siamo riusciti a fare tutto questo è perché c’è stata la collaborazione di tutti – sottolinea Gurioli –. A partire dall’azienda agricola "Lelli" che ha conservato le donazioni nei capannoni per più di un mese fino all’aiuto dei volontari a caricare gli scatoloni sul camion". Ad essere fruttuosa è stata soprattutto la colletta alimentare degli alunni della scuola media "Andrea Costa" e delle scuole primarie "Giovanni Pascoli" di Dozza e "Giuseppe Pulicari" di Toscanella. "Abbiamo raccolto due tonnellate e mezzo di cibo – spiega Enrico –. Ma non ci siamo limitati a questo. Molti dei bambini hanno donato anche vestiti e materiale scolastico". Insieme a quello, anche materiale sanitario. "Siamo riusciti a reperire due sedie dentistiche e un ecografo, da spedire negli ospedali – racconta Gian Franco Mirri, vicepresidente di "Aviat" –. Ci teniamo molto alla cura dell’aspetto medico". Le sue parole sono condivise da Monica Padovani, una delle volontarie presenti a caricare il materiale sul camion, la cui missione non è ancora terminata.

"Sono una ostetrica e partirò presto anche io per il Togo. Prima andrò all’orfanotrofio "Villaggio della Gioia", ad Atakpamé, che sostiene oltre 70 bambini in difficoltà – racconta –. Dopodiché mi sposterò a Palimé, dove c’è un ospedale in cui farò formazione alle ostetriche che seguono le donne in gravidanza, momento dove è essenziale il sostegno non solo medico, ma anche emotivo". Monica non manca di fare luce anche sull’importanza delle donazioni alle associazioni. "Grazie a quelle, lo scorso anno sono riuscita a sostenere oltre cento parti – dice –. È importante diffondere consapevolezza". Non solo lei ha una partenza a breve.

Anche Davide Ladonna raggiungerà il Togo ad agosto. "Andrò insieme al coro ‘Altevie’, che è nato proprio per raccogliere, dalle nostre esibizioni, del denaro da spedire in Africa – dice –. Siamo andati già nel 2019. Abbiamo deciso di tornare per ricordare a chi è nel coro da tempo il perché facciamo queste attività e per aprire gli occhi ai nuovi arrivati", conclude. Il prossimo appuntamento per incentivare l’associazione di "un sorriso per Wewè" è il 14 luglio, alla piazzetta "Don Bosco" di Borgo Tossignano, per uno spettacolo di sketch comici realizzati dalle compagnie teatrali locali e dai ragazzi del catechismo. L’ingresso è a offerta libera.