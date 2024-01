La Medicina del futuro. Il progetto urbano dell’Università di Parma

Continua la collaborazione tra l’Università di Parma e il Comune di Medicina: si è svolta una nuova tappa del percorso di ricerca urbana sul territorio di Medicina svolto dal dipartimento d’Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma. L’incontro partecipato "Ascolto - Temi per un progetto urbano strategico a Medicina" ha avuto l’obiettivo di costruire un’idea di città condivisa tra amministrazione, università, associazioni e realtà del territorio.

La mattinata di lavoro si è aperta nella sala del consiglio comunale con il saluto del sindaco Matteo Montanari e dell’assessore all’Urbanistica Massimo Bonetti. A seguire è intervenuto il professor Dario Costi, docente di Composizione Urbana e responsabile scientifico della ricerca su Medicina, che ha presentato i primi risultati del progetto sviluppato insieme agli studenti nei mesi scorsi.

All’incontro hanno partecipato numerosi portatori d’interesse del territorio comunale, rappresentanti del mondo economico, dell’associazionismo e del volontariato, del settore della cultura e della formazione. Nel pomeriggio l’iniziativa è, poi, proseguita presso il Centro Visite Radiotelescopi "Marcello Ceccarelli", a Fiorentina. Il gruppo di ricerca dell’Università di Parma si è potuto confrontare con i coordinatori del Radiotelescopio e del centro ricerche dell’Istituto Nazionale d’Astrofisica. Il progetto presentato in mattinata è stato sviluppato a seguito di sopralluoghi tematici fatti dagli studenti universitari assieme ai loro professori in diverse zone del Medicinese, ad esempio il centro, la frazione di Portonovo e la zona produttiva di Fossatone. Il lavoro proseguirà con un confronto sui singoli spazi oggetto di studio, che porterà a una settimana di laboratorio intensivo alla fine di febbraio e a una giornata di presentazione e confronto sulle diverse soluzioni urbane elaborate dai gruppi di studenti.

La fase conclusiva del corso universitario e del progetto sviluppato con il Comune di Medicina, vedrà in estate la presentazione ai cittadini e l’esposizione in piazza dei risultati della ricerca sulla città. "Per l’amministrazione questo percorso rappresenta l’aggiornamento del Piano Strategico Locale realizzato nel 2016 e che, in questi anni, ha portato risultati molto significativi. Lavorare con l’Università permette di non replicare quanto fatto finora, ma di guardare avanti e fare ricerca urbana, così da costruire un’idea condivisa di città", ha dichiarato il primo cittadino Matteo Montanari. Dello stesso avviso l’assessore Bonetti: "Nella prossima tappa di questo percorso potremo vedere come gli studenti hanno ripensato gli spazi dopo le suggestioni e le indicazioni dei maggiori portatori di interesse della nostra comunità".

Zoe Pederzini