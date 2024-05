La merenda diventa green: "Obiettivo ridurre i rifiuti"

Coinvolgerà oltre 2.500 studenti il progetto ‘Riusiamo a Merenda!’, realizzato dal Comune grazie al finanziamento del Bando di Atersir – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti – che prevede la consegna di porta-merenda a tutte le classi prime degli istituti secondari di primo grado della città. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi partendo, in via simbolica per tutte le classi, dalle Innocenzo da Imola, dell’istituto comprensivo 2, alla presenza della dirigente Maria Di Guardo, del vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, dell’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, e di Federica Ferri dell’Ufficio Ambiente del Comune. Il progetto prevede la distribuzione di porta-merende in polipropilene, riutilizzabili nel tempo per almeno tre anni, agli alunni iscritti e a quelli che inizieranno il loro percorso nelle secondarie di primo grado a partire da settembre. L’obiettivo del progetto è fare prevenzione rispetto alla produzione di rifiuti da prodotti monouso.

"Le scelte quotidiane che ognuno di noi fa a favore della riduzione dei rifiuti fanno la differenza e, guardate a scala di collettività, possono portare a risultati inimmaginabili – sottolineano Castellari e Spada –. Da questa riflessione parte il progetto che, con un oggetto concreto come un porta merende riutilizzabile, veicola diversi messaggi: la riduzione di plastica monouso, il consumo di cibi sani e freschi, il rispetto dell’ambiente".