La Merlotta premia i ciclisti Alessia Patuelli e Matteo Montefiori

Premiare due giovani sportivi del territorio per chiudere al meglio il 60°anniversario di attività.

Sono i ciclisti Alessia Patuelli e Matteo Montefiori i destinatari del ‘Premio Merlotta 2022 – 60 Anni di Successi’ organizzato dalla cantina vitivinicola Merlotta. Un incontro informale, nella cornice dello showroom dell’azienda con sede in via Merlotta, per la consegna di una splendida bottiglia Magnum in cofanetto di Spumante Prèdio Rosè Extra Dry. Una scelta particolarmente indicata per i brindisi delle festività.

La diciannovenne Patuelli è una ciclista professionista del Team UAE (squadra femminile del campionissimo Pogacar, ndr) che vanta diverse esperienze in maglia azzurra nella categoria Juniores. Montefiori, invece, è un atleta di vent’anni pronto a calcare la scena nella prestigiosa classe Continental con i colori dell’InEmiliaRomagna Cycling Team. Una compagine fondata dall’ex commissario tecnico della Nazionale, Davide Cassani, e allenata dagli ex professionisti Michele Coppolillo e Francesco Cicchi. Nel curriculum di Montefiori spicca il secondo posto ai Campionati italiani a cronometro Under 23. Entrambi gli sportivi, tra gli interpreti più importanti della specialità in riva al Santerno e cresciuti nelle fila della Ciclistica Santerno Fabbi Imola, portano in giro per l’Italia il nome di Imola.

Tra i promotori dell’iniziativa il consigliere comunale Antonio Ussia con delega alla promozione di attività ed eventi rivolti ai giovani per conto del municipio. "Uno splendido abbinamento tra un’attività storica del territorio come Merlotta e due giovani portacolori locali in una disciplina che incarna, più di altre, il forte spirito di sacrificio – spiega Ussia –. Il ciclismo si conferma un ottimo veicolo promozionale per il nostro territorio".

Mattia Grandi