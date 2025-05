"La mia prima volta. Emozione nell’aria"

"Direttamente da Agrigento, sono qui e aspetto tutti: a partire da Charles Leclerc, fino a Lando Norris, Kimi (intende il pilota Mercedes Antonelli, ndr), George Russell, insomma, chiunque. Scontato dirlo, ma si tifa Formula Uno, ovviamente".

Alessandra Puleo è sorridente e raggiante. Venuta a Imola per la prima volta per assistere alle corse, Alessandra ha una lista infinita di beniamini che non vede l’ora di vedere da vicino e che attende gioiosa. Dalla Rivazza, la giovane respira l’aria di entusiasmo che caratterizza la zona colma di tifosi. "Sono davvero felice di essere qui – dice – e spero che non sia solo l’inizio di tante gare a cui assisterò".