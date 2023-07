La missione dell’Irish Brigade

Un salto indietro nel tempo per rivivere la campagna d’Italia della ‘Irish Brigade’ durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa sera, alle 20.45 in Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio, via libera alla proiezione di un estratto di mezz’ora della serie di film ‘All My Brothers’ che racconta la missione della speciale truppa nella nostra penisola. Nello specifico, la pellicola si soffermerà sull’arrivo in terra alidosiana e sui combattimenti attorno a Monte Spaduro, San Clemente, Gesso e Monte La Pieve nell’autunno del 1944. Un cortometraggio curato dai figli del sergente Edmund O’Sullivan che saranno in sala per presentare il film e dialogare col pubblico.