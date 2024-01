La missione nello spazio. Così Gvm ’cura’ Villadei

Un operatore medico si è collegato dall’Italia in diretta verso lo spazio: si è trattato di una fase cruciale del coinvolgimento di Gvm Assistance, azienda di GVM Care & Research che si occupa di sviluppare e fornire servizi innovativi di sanità digitale, nell’ambito della missione di Axiom Ax-3, grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare. Dalla sede di Imola, il dottor Giampaolo Stopazzolo, medical director di Gvm Assistance, si è collegato con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per un colloquio con il colonnello Walter Villadei, ufficiale dell’Aeronautica Militare e membro dell’equipaggio della missione, in merito agli effetti positivi che la telemedicina potrebbe apportare all’esperienza in orbita degli astronauti.

Dopo i saluti di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna ("Siamo orgogliosi che lei possa partecipare a questa missione spaziale e le garantisco che investiamo e investiremo sulla filiera dell’aerospazio e sulla Space Economy per i prossimi anni", ha detto il governatore), il colonnello Villadei ha esordito così dalla stazione spaziale internazionale: "È un onore rappresentare l’Italia. Molto abbiamo fatto anche con la Regione Emilia Romagna e sono veramente contento di portare qui innovazione, scienza e tecnologia proveniente da questa regione".

"Abbiamo sempre creduto nella telemedicina e nel futuro della sanità, che sarà sempre più digitale e senza confini – sottolinea Ettore Sansavini, presidente di GVM Care & Research –. E lo spazio è una nuova frontiera da esplorare con i nostri sistemi e tecnologia. Siamo orgogliosi che lei ci aiuti in questa sfida e la abbraccio calorosamente".

Il collegamento è poi proseguito con un dialogo tra il dottor Stopazzolo e Villadei sulle condizioni del corpo umano in condizioni di microgravità. "In queste condizioni non si percepisce il peso, vengono meno i segnali vestibolari della gravità e i gradienti di pressione idrostatica vengono annullati; inoltre i liquidi addominali vengono concentrati nella parte toracica e nella testa, la diuresi aumenta e il volume totale dei fluidi nel corpo, sangue incluso, diminuisce con il trascorrere del tempo", ha spiegato il dottore.

In questo contesto, l’impiego della telemedicina potrà in futuro ricoprire un ruolo importante nel monitoraggio dei bioparametri degli astronauti, per comprendere al meglio come il corpo si adatta alle diverse condizioni gravitazionali e quali accorgimenti adottare nel caso di condizioni fisiche particolari.