La mobilitazione . Sciopero e presidio dei metalmeccanici : "Investire sul lavoro"

Sciopero con presidio ieri per i metalmeccanici imolesi, che continuano la loro mobilitazione in tutte le fabbriche del territorio nell’ambito del pacchetto di otto ore di sciopero proclamato a livello nazionale per riconquistare il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nel circondario, braccia incrociate per quattro ore in uscita e presidio nella zona industriale di Cà Bianca a Castel San Pietro Terme, dove sono presenti molte aziende che applicano il contratto di Federmeccanica. La mobilitazione di ieri si aggiunge alle quattro ore di sciopero dello scorso 10 dicembre, quando si è svolto un primo presidio davanti alla sede imolese di Confindustria.

I sindacati chiedono di "investire sul lavoro" per trovare "soluzioni che limitino la precarietà, regolando le filiere d’appalto e garantendo la stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato direttamente con le aziende". Il tutto sperimentando una "riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario" per "garantire il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori" e, nel frattempo, "fare un deciso e consapevole passo sulla formazione e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Nelle parole di Marco Valentini, segretario generale della Fiom Cgil di Imola, Federmeccanica presentando la propria contropiattaforma ha "dimostrato di voler rompere le trattative. Per questo – aggiunge – è necessaria una ricomposizione del tavolo negoziale per discutere di quelle che sono le nostre richieste. La mobilitazione, come sta avvenendo anche sul nostro territorio, è strumento con cui le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici portano avanti una rivendicazione collettiva. Bisogna rafforzare l’attuale impianto del contratto nazionale che possa ulteriormente migliorare le condizioni di lavoro, sia sotto l’aspetto normativo, sia per quanto riguarda un reale recupero del potere d’acquisto delle persone, con un’inflazione che in questi ultimi anni ha registrato un’impennata che pesa sulle tasche dei lavoratori".

Anche secondo Antonino Liuzza della Fim Cisl Amb la distanza sulla piattaforma presentata unitariamente "è totale. Sul salario – va avanti Liuzza –, Federmeccanica non ha fatto nessuna proposta concreta e ha totalmente rotto il fronte, portandosi a un inevitabile scontro con Fim Fiom E Uilm, proponendo una contropiattaforma, utilizzando i nostri slogan ma che di fatto virano totalmente da un’altra parte. Con questa seconda giornata di protesta chiediamo che vengano riaperte le trattative, per discutere di quello che i lavoratori e le lavoratrici chiedono attraverso il mandato che ci è stato dato".

Duro anche il commento di Giuseppe Rago della Uilm Territoriale, per il quale con la presentazione della contropiattaforma, Federmeccanica e Assistal "hanno violato le regole. Ci aspettiamo la riconvocazione del tavolo per avviare una trattativa vera e concreta – avverte Rago –. Se non avverrà, siamo pronti a continuare la lotta. Il rinnovo del Ccnl è fondamentale per dare slancio al nostro settore e garantire diritti e tutele ai lavoratori in modo universale. Tutti gli 11 punti della nostra piattaforma sono importanti e inscindibili gli uni dagli altri".