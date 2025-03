"La Montanara?. Un vero disastro"

Anche Martino Maccarelli si unisce al coro delle lamentele sulla condizioni delle strade imolesi. "La situazione è davvero deplorevole ovunque – dice con amarezza il nostro lettore –, l’asfalto è messo veramente male in più punti e sono problematiche da percorrere sia in macchina sia in bici – condizione che Maccarelli trova essere disastrata un po’ dappertutto in città. Non mancano dei punti su cui avere un particolare riguardo –. Trovo che la situazione sia grave un po’ ovunque, ma, in particolar modo, mi sento di segnalare via d’Agostino, e anche la Montanara in direzione Ponticelli è da controllare. Ci sono un sacco di buche e di punti disastrati, non si può vivere così".