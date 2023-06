La mostra ‘Ad astra’ Le opere di Bellettini esposte alla Rocca "Atto di riconoscenza"

La scultura entra da protagonista alla Rocca. L’occasione è rappresentata dalla mostra ‘Giovanni Bellettini - Ad astra’, a cura di Beatrice Buscaroli e organizzata da Imola Musei, che verrà inaugurata domani alle 18. L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 3 settembre, raccoglie i momenti salienti della ricerca artistica dello scultore Bellettini, presentando, in una quarantina di opere, la complessità del suo istinto alla verticalità. Allestite all’interno del suggestivo scenario della Rocca sforzesca, queste opere narrano un percorso di quasi cinquant’anni di attività, attraverso una selezione dei suoi migliori lavori in marmo, acciaio, vetro e legno, dando conto così di un’intera vita, personale e artistica, spesa in ricerca, passione e creatività.

"Mi sto avvicinando a questa esposizione con forte emozione ed attenzione – racconta Bellettini, classe 1937, imolese d’adozione, per decenni insegnante di disegno e storia dell’arte al liceo scientifico Valeriani –. La nostra Rocca è una sede da sogno, splendida costruzione ricca di storia legata a personalità di grande rilievo e avere la possibilità di mostrare i miei lavori in una tale ambientazione è per me di grande soddisfazione. Sono pertanto profondamente grato a quanti mi hanno concesso questa opportunità, per me sicuramente irripetibile, e ringrazio vivamente tutti coloro che si sono adoperati per la sua realizzazione. Sopra ogni cosa, spero di cuore, che l’evento possa essere gradito ai cittadini di questa amata città".

La scultura è per Bellettini innanzitutto un processo mentale, attraverso il quale gli arbìtri dell’ordine naturale si trasformano in forme assolute e si caricano di nuovi equilibri e inedite tensioni.

"La Rocca è lo scenario ideale per questa mostra – conferma Diego Galizzi, direttore dei musei civici –. Percorrerne le sale ed imbattersi nelle sculture è come sgranare i nodi di un filo teso alla ricerca di una bellezza sintetica e arcana".

La mostra è organizzata da Comune e Imola Musei, grazie al sostegno di Con.Ami e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Del valore del connubio tra Rocca e opere di Bellettini sono convinti anche il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi. "Dedicare a Bellettini una mostra personale, che ha tutti i connotati di una antologica, è un atto di profondo rispetto, riconoscenza e ammirazione per un artista che ha saputo sempre tendere ‘Ad astra’ - concludono – nella sua pluridecennale ricerca artistica".