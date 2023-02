La mostra Panta rheî chiude in anticipo

Per cause di forza maggiore, la chiusura della mostra “Panta rheî” sarà anticipata di un giorno. Sarà quindi oggi ultimo giorno per visitare la mostra dell’artista fiorentina Xelah. Per tutta la giornata di domenica sarà possibile accedere

alla pagina Instagram Xelah.artstudio anche attraverso il QR code indicato. Per gli interessati ci sarà così l’opportunità di ricevere il prezioso omaggio riservato dall’artista. "Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che hanno

partecipato a questo meraviglioso evento", spiega Xelah. La mostra è visitabile ancora oggi dalle 16 alle 20 negli spazi della saletta espositiva comunale di via

Matteotti 79.