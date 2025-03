La musica della solidarietà

Da domani a domenica il Palazzo del Turismo ospita la Rassegna concertistica per beneficenza. Sarà un festival musicale delle realtà territoriali curato dall’Istituto musicale di Riccione, Gaspare Tirincanti, con la direzione artistica di Gianmarco Mulazzani. Nella giornata di domani si esibirà alle 20,45 in sala la Schola Cantorum Santa Lucia con il concerto inaugurale. A seguire i Giovani musicisti in concerto dell’Istituto musicale di Riccione G. Tirincanti. Il giorno successivo alle 21 Einstein Youth OrcheStar, con il Coro Allegre note e Liceo Einstein. Sabato alle 21 si spazierà dal recital cameristico alla coralità con ‘Accademici in musica’, eseguito dal Conservatorio Maderna-Lettini. A seguire, si esibiranno il coro a voci bianche del Conservatorio Maderna-Lettini e il coro Noto in Crescendo, diretti dal Maestro Fabio Pecci. Domenica alle 18,30, l’appuntamento con il concerto dei vincitori del ‘Concorso pianistico nazionale Città di Riccione’,