La musica di Mirko Casadei a Balamondo

Stasera alle 21 in piazza XX Settembre ci sarà il grande concerto “Balamondo”, serata conclusiva del festival internazionale di contaminazione musicale e culturale, che mette al centro il ballo (“e bal” in dialetto romagnolo) inteso come momento di aggregazione e tradizione.

Insieme alla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, si esibirà la Banda Rulli Frulli, una formazione musicale inclusiva composta da tantissimi giovani, anche con disabilità, che "dà a tutti e tutte l’opportunità di sentirsi accolti e valorizzati suonando strumenti inventati, costruiti e colorati insieme". Ospite speciale il grande jazzista Francesco Cafiso. Nell’adiacente piazza Acquaderni sarà aperto dalle 19 il punto di ristoro della Sagra con prodotti tipici del territorio a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco, che accompagna le manifestazioni di questo weekend (domenica aperto dalle 11,30).