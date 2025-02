"La nostra città sotto i riflettori"

"Concerti in autodromo? Iniziativa splendida. Non vedo l’ora di vedere Max Pezzali. Avrei fatto la doppietta anche con gli AC/DC, ma purtroppo sono via. Ciò non toglie che, ad eventi come questi, bisogna e si deve assolutamente partecipare". Si percepisce tanto entusiasmo nelle parole della giovane cittadina Sara Girolamo per i concerti di luglio in autodromo. Per la nostra lettrice, infatti, queste iniziative rappresentano un buon auspicio per la città. "Trovo che questi eventi siano una fantastica opportunità per Imola. In occasioni come queste, si richiama gente da fuori, certo, ma anche i cittadini in primis si divertono". conclude.