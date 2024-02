’La nòt ed San Luränz’ sul palco del teatro Jolly

Cambio di programma per la serata di teatro dialettale prevista domani alle 21 per la stagione teatrale 2023-24 al Cinema Teatro Jolly in via Matteotti 99, organizzata dall’associazione Eclissidilana con la direzione artistica di Dario Criserà e patrocinata dal Comune di Castel San Pietro Terme. "Proponiamo “La nòt ed San Luränz”, la nuova commedia della compagnia “Al nostar dialatt” – annunciano gli organizzatori – in sostituzione del previsto “Al pant di stecc” della compagnia Gloria Pezzoli, che non può andare in scena perché un componente della compagnia Pezzoli ha avuto un importante problema di salute". “La nòt ed San Luränz”, commedia dialettale in tre atti di Marcello Gamberini, è ambientata nel 1950. Questa la trama: la guerra è finita da cinque anni. Nei discorsi degli occupanti di una casa di campagna, insieme ai ricordi di una gita a Venezia, riemerge anche un bellicoso tedesco che verrà assunto per partecipare ad un piano orchestrato al fine di unire in matrimonio un vecchio avaro con una elegante signora che casualmente, o forse no, è arrivata in casa assieme alla giovane figlia". Biglietto unico: 10 euro.