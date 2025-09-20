‘La Notte dei Pupazzi’. Bambole e peluche invadono le biblioteche

‘La Notte dei Pupazzi’ è pronta a tornare il 26 e 27 settembre, per il terzo anno consecutivo, nelle biblioteche del Nuovo Circondario Imolese. E sono già aperte le prenotazioni per l’iniziativa dedicata ai piccoli lettori dai 4 ai 7 anni che il 26, dalle 16.30 alle 18.30, avranno l’opportunità di portare in tutte le sale a scaffali del territorio i propri peluche e le proprie bambole. I pupazzi potranno così trascorrere una notte speciale tra libri, ambientazioni fotografiche e tante sorprese. La mattina successiva, alle 10.30, i partecipanti andranno a riabbracciare i loro morbidi compagni di giochi in biblioteca con la possibilità di prendere parte a letture animate realizzate grazie alla collaborazione dei volontari Nati per Leggere. I pupazzi, inoltre, avranno modo di scegliere un libro da prendere in prestito e da consegnare ad ogni bambino. Le immagini e i racconti della notte verranno condivisi sulle pagine social delle biblioteche a testimonianza di un’esperienza pensata per unire fantasia, narrazione e socialità. ‘La Notte dei Pupazzi’ è un format ispirato alla Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli Stati Uniti e in voga anche in Giappone con il nome di Nuigurumi Otomarikai. Una tradizione raccontata pure nell’albo illustrato di Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada, pubblicato nel 2022 da Kira Kira edizioni, dal titolo ‘Una notte in biblioteca’. L’obiettivo è quello di promuovere il piacere della lettura fin dalla prima infanzia stimolando la creatività dei più piccoli e rafforzando il ruolo delle biblioteche come spazi di accoglienza, crescita e partecipazione culturale. Un’idea che, nelle edizioni passate, ha riscontrato il pieno gradimento dell’utenza con centinaia di pupazzi affidati alle cure del personale bibliotecario per trascorrere un suggestivo ‘pigiama party’ documentato da splendidi scatti fotografici. Una gioia, poi, vedere la reazione dei bimbi all’indomani nel riabbracciare il proprio pupazzo del cuore: una miscela di affetto e curiosità in grado di fornire spunti di lavoro interessanti per bibliotecari e famiglie. Per partecipare, con prenotazione obbligatoria, è necessario rivolgersi alle locali biblioteche.