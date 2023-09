La notte del rock Gran finale in piazza col piano irresistibile di Matthew Lee

Un finale irresistibile. Imola in musica si conclude stasera in bellezza con il concerto di Matthew Lee con il suo ’Back to rock & love tour’, in piazza Matteotti a partire dalle ore 21. Definito dalla stampa inglese ’The Genius of Rock’n’Roll’ il pianista, crooner e performer Matthew Lee e la sua band trascineranno il pubblico in uno spettacolo tra i più coinvolgenti ed elettrizzanti del 2023. Con il suo inconfondibile tocco al pianoforte e grazie alla carica della sua affiatatissima band, in pochi minuti Matthew Lee infiammerà la platea catapultandola in un universo palpitante fatto di rock’n’roll, blues e country. Un repertorio vastissimo che, oltre a brani originali di Matthew tratti dalla sua discografia, abbraccerà i grandi classici di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana come Modugno, Bennato, Venditti e Concato.

Nato a Pesaro, Matthew Lee fin da piccolo si innamora del Rock’n’Roll grazie ai dischi del padre, che gli fa conoscere Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Dimostrando talento ed amore innato per la musica, decide di frequentare il prestigioso conservatorio G. Rossini di Pesaro, da cui viene però radiato dopo quasi 9 anni, per incompatibilità del suo stile ’esuberante’ con gli studi classici. Ma proprio quello stile diventa la sua cifra stilistica e la sua fortuna. Sui social ha grande seguito, e sono ormai famose le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni. Attualmente Matthew ha 7 album all’attivo, e con la sua band è in tour in tutto il mondo, con date in calendario in Francia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Dubai, oltre che in Italia. Come sempre le serate di Imola in musica sono ricche di eventi per tutti i gusti e anche le altre piazze del centro storico offriranno grandi concerti e occasioni di intrattenimento.

In piazza Gramsci spazio a una delle band più amate del territorio: i Nodimora. Il loro concerto (ore 21) propone un viaggio nel tempo e nella storia della band e un tributo al rock italiano con cover di Luciano Ligabue e brani inediti. Il gruppo è composto da Erik Addis (voce e chitarra acustica), Andrea Pipicella (batteria e cori), Luca Camorani (chitarra e cori), Roberto Forlini (tastiera), Stefano Sartori (basso), Francesco Mirri (chitarra e cori). Il concerto di piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo – ore 21) è affidato ai Costanza Alegiani Folkways con il concerto omaggio a Lucio Dalla intitolato ’Lucio, dove vai?’. La cantante e compositrice jazz Costanza Alegiani e il suo Trio Folkways propongono un recital che ripercorre e rielabora il repertorio musicale del primo Lucio Dalla. La formazione è composta da Costanza Alegiani (voce, synth), Marcello Allulli (sassofono tenore, live electronics) e Riccardo Gola (contrabbasso, synth, live electronics). In Piazza Medaglie d’Oro la serata sarà dedicata a uno degli appuntamenti tradizionali di Imola in musica, quello con la finale del contest per band emergenti

Gocce di musica per la solidarietà, giunto alla quindicesima edizione. La serata avrà inizio alle ore 21, sarà condotta da Paolino e vedrà la partecipazione dei gruppi che hanno superato le preselezioni, dei Duo Lurick, trionfatori dell’edizione 2022, e de I Congiunti vincitori dell’edizione 2021. Da segnalare, infine, alle 21 il concerto di Milena Mingotti presso il Verziere delle monache.