La novità di quest’anno. Gratis per i bambini

Quattro le tipologie di vaccino disponibili a partire da lunedì 16 ottobre, quando comincerà la campagna antinfluenzale. Vaccino quadrivalente ‘Fluarix tetra’ (contenente due tipi virus A e due tipi di virus B) somministrabile a partire dai sei mesi di vita e raccomandato dai 18 fino ai 75 anni d’età. Vaccino adiuvato quadrivalente ‘Fluad tetra’, somministrabile a partire dai 65 anni di età e raccomandato per tutti gli assistiti con età superiore a 75 anni di età. Tale vaccino è utile anche per gli anziani di età compresa tra i 65 e i 74 anni che abbiano patologie che comportano immunodepressione. Vaccino quadrivalente su colture cellulari ‘Flucelvax Tetra’, somministrabile a partire dai due anni di età, raccomandato per i soggetti allergici alle proteine delle uova e per i soggetti fino a 75 anni di età rientranti nelle categorie a rischio. Vaccino quadrivalente ad alto dosaggio antigenico ‘Efluelda’, somministrabile a partire dai 60 anni di età e raccomandato agli ospiti di strutture socio-assistenziali.

Per quanto riguarda i bambini, l’Ausl ricorda che, pur colpendo con particolare frequenza questa classe d’età, non costituisce normalmente un rischio per la salute in soggetti sani: pertanto è offerta con chiamata attiva per i bambini in categorie a rischio. In questo senso, l’Azienda sanitaria fa sapere che gli ambulatori vaccinali pediatrici hanno già inviato una lettera per via postale ai genitori o tutori di questi bimbi con l’invito per concordare la vaccinazione. Eventuali altri bambini che il pediatra di libera scelta consideri a rischio, qualora non presenti nell’elenco, potranno eseguire la vaccinazione agli stessi ambulatori, telefonando al numero 0542 604246 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 per concordare l’appuntamento, presentando, al momento della vaccinazione, la documentazione relativa alla patologia o la prescrizione del pediatra.

Per i bambini sani tra i sei mesi e i sei anni, la vaccinazione potrà essere eseguita dal pediatra di famiglia, su richiesta e previo appuntamento. È gratuita.

Nel caso in cui il pediatra non aderisca alla campagna vaccinale, la vaccinazione può essere eseguita agli ambulatori vaccinali pediatrici telefonando sempre al numero 0542 604246 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 per concordare l’appuntamento.

L’ambulatorio vaccinazioni pediatriche invita direttamente all’esecuzione della vaccinazione presso i propri ambulatori i bambini iscritti dal pediatra di libera scelta che sono esenti ticket per le patologie a rischio secondo le indicazioni regionali.