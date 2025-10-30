La nuova ferrovia . I comitati insistono : "Un’alternativa c’è"

Tornano alla carica i comitati contrari all’ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. E chiedono ancora una volta alle istituzioni di ripensare il progetto, che attualmente per quanto riguarda il tratto imolese prevede un tracciato sopraleveato accanto al percorso della A14. Il nuovo appello arriva dopo un affollato incontro che si è tenuto l’altra sera a Solarolo. All’iniziativa, condotta da Paola Lanzon, presidente del locale comitato ‘No Viadotto’, sono intervenuti anche Armando Martignani, presidente del coordinamento dei comitati che contestano il progetto, e l’ingegnere Luigi Francesco Montanari.

"Il progetto del quadruplicamento con viadotto risulta superato, nato vecchio e privo di reale utilità – assicurano i comitati –. Montanari ha illustrato con chiarezza come le nuove tecnologie ferroviarie Ertms/Etcs, già applicate in gran parte d’Europa e in numerose tratte italiane, siano già previste e finanziate anche sulla linea interessata dal quadruplicamento, e siano perfettamente in grado di raggiungere gli stessi obiettivi del progetto, aumento della capacità e della sicurezza, senza consumo di suolo, con un decimo dei costi e tempi di realizzazione estremamente più rapidi".

E quindi, secondo il coordinamento, lo scenario progettuale potrebbe consistere nell’applicare sistema comunicazione agli attuali binari, senza costruirne altri, e dirottare il traffico merci pesante verso la direttrice Ravenna–Ferrara–Poggio Rusco. Il tutto per "ottenere così una rete più efficiente, moderna e rispettosa del territorio, senza nuovi viadotti né espropri", assicurano i comitati.

"Ci chiediamo quale sia il vero motivo per cui le istituzioni non abbiano interesse a difendere il proprio territorio –conclude Lanzon – scegliendo invece di insistere su un progetto anacronistico, a cemento armato, quando esistono soluzioni a consumo zero già finanziate e tecnologicamente avanzate".