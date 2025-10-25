La nuova illuminazione pubblica. Ora tocca ai monumenti religiosi. Piratello in cima alla lista dei lavori

Il piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica della città entra in una nuova fase. E accende i riflettori sui luoghi simbolo della fede e della storia imolese. Con una serie di delibere approvate nei giorni scorsi, la Giunta ha dato infatti il via libera ai progetti esecutivi per la chiesa dei Frati cappuccini, la chiesa di San Michele e l’annesso ex convento dell’Osservanza, il santuario della Beata Vergine del Piratello e la chiesa di Santa Maria dei Servi. Gli interventi, predisposti da Area Blu, saranno realizzati da Hera Luce-Cims attraverso il progetto operativo da 9,4 milioni di euro ormai da tempo in città e che non comporta oneri per il bilancio comunale.

Le quattro operazioni rientrano nel più ampio programma di efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio monumentale, approvato dalla Soprintendenza, e prevedono la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con apparecchi a led di ultima generazione. Gli impianti garantiranno un miglioramento dell’uniformità luminosa, la riduzione dei consumi e dell’abbagliamento, oltre a una maggiore valorizzazione architettonica degli edifici.

Obiettivo della Giunta è infatti quello di "aumentare la sicurezza effettiva e percepita", si legge nella delibera che approva l’operazione, "razionalizzare la distribuzione, ottimizzando i punti di fornitura", "minimizzare l’inquinamento luminoso", "aumentare il risparmio energetico" e "ridurre le emissioni di gas serra ed inquinanti atmosferici". E ancora, altra necessità manifestata dal Municipio è quella di "fornire un sistema in grado di modulare l’illuminazione locale in funzione della effettiva necessità, legata ai diversi flussi di traffico nelle diverse ore della giornata", di "migliorare l’arredo urbano attribuendo alle varie aree un maggior valore estetico e fornendo alle vie di transito un coordinamento armonico" e, più in generale, "fornire un modello di città intelligente al servizio del cittadino".

Nel dettaglio, l’intervento più rilevante è quello per il Piratello, dove saranno investiti oltre 26mila euro, mentre per i lavori alla Chiesa dei Servi si prevedono 19mila euro di spesa. Il progetto per la Chiesa dei Cappuccini vale invece 14mila euro, mentre per l’Osservanza (chiesa di San Michele ed ex convento) si spenderanno 12mila euro. Il totale, si tratta dunque di un intervento di poco superiore ai 70mila euro.

Tutti i progetti fanno parte dello stralcio 11 del piano Smart Cities, dedicato ai beni religiosi e monumentali, che rappresenta una nuova direzione per il percorso di trasformazione tecnologica e sostenibile dell’illuminazione pubblica imolese.