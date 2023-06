La nuova musica alla Rocca sforzesca

Si conclude domani alle 19 alla Rocca sforzesca la rassegna della Serie Young dei Concerti dell’Accademia 2023. Protagoniste nuove musiche in prima esecuzione assoluta. Il concerto è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Aprirà la serata ‘Sognante’ di Diana Montanari, per clarinetto in si bemolle e pianoforte, eseguito da Michele Fontana e Domenico Bevilacqua; a seguire ‘DEconstruction-REconstruction’ di Enrico Zoni, per pianoforte a quattro mani, eseguito da Louise e Lena Kollmeier. ‘AttractivE’ di Luca Battistel, per violoncello e pianoforte, sarà eseguito da Andrea Stringhetti e Francesca Formenti, mentre ‘Tre Immagini d’acqua’ di Mattia Dattolo, per clarinetto e pianoforte, eseguito da Michele Fontana e Domenico Bevilacqua, si articola in tre brevi movimenti ispirati a tre haikai di Matsuo Basho, poeta giapponese del XVII secolo. ‘Nuda Veritas’ di Francesco Morabito per pianoforte e sassofono contralto, eseguito da Giulio Chiarini e Riccardo Brandi, è un esperimento cameristico dedicato alla ricerca di una ‘fisiologia della nevrosi’, mentre ‘E-moticon’ di Nicoletta Fenati, per pianoforte a quattro mani eseguito da Louise e Lena Kollmeier, pensato anch’esso a partire dai movimenti e dai gesti di nevrosi, si rifà alle abilità mentali della coordinazione. Conclude il concerto ‘Sine Titulo’ di Gioia Gurioli per clarinetto basso, pianoforte ed elettronica, eseguito da Michele Fontana e Domenico Bevilacqua.