La nuova Osservanza. Psichiatria a Imola, avanza il progetto del laboratorio

Prende forma il progetto di un laboratorio sulla storia della psichiatria imolese all’Osservanza. Destinato a sorgere nei padiglioni 10 e 12, assieme alla nuova sede del Circondario, il piano sarà frutto di un iter condiviso tra istituzioni, terzo settore, privati e comunità locale. E cercherà di ottenere un finanziamento regionale. La Giunta ha deciso infatti di aderire formalmente, in qualità di partner di progetto, al "processo partecipativo" contenuto nella proposta ‘La città dei matti: verso il laboratorio sulla storia della psichiatria imolese’, presentata dal Circondario, da sottoporre all’ente di viale Aldo Moro a Bologna per un eventuale contributo sulla base della legge regionale 15/2018 dedicata appunto alla partecipazione.

Oltre che dal Comune, l’intesa verrà sottoscritta da Circondario, Con.Ami, Ausl e associazione Ca’ del Vento. Da parte sua, il Municipio si assume l’impegno relativo allo sviluppo del processo, contribuendo attraverso la messa a disposizione dei materiali presenti nell’archivio Manicomio dell’ospedale Santa Maria della Scaletta e il supporto della promozione, del coordinamento e dell’organizzazione delle attività di partecipazione previste dal percorso in questione.

Nei piani della Giunta, il progetto ha diverse finalità. La prima riguarda la raccolta di informazioni e documenti relativi alla storia del complesso dell’Osservanza e della psichiatria a Imola. La seconda è relativa invece a "coinvolgimento, sensibilizzazione e costituzione di diversi punti di vista da parte di diversi attori coinvolti che, sul territorio, hanno interesse ad approfondire il tema di uno spazio-laboratorio sulla memoria e sulla psichiatria". In programma anche l’organizzazione di "azioni di incontro e partecipazione".

Non mancherà poi, almeno secondo i piani del Comune, la diffusione di documentazione e di informazioni alla cittadinanza, alle associazioni, alle imprese e ad altre istituzioni, garantendo trasparenza del percorso. In programma, infine, anche "realizzazione di iniziative, attività e interventi per la realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo", al fine di "contribuire al successivo allestimento e gestione dello spazio" all’Osservanza.

A essere destinata al laboratorio sulla storia della psichiatria imolese sarà in particolare la porzione del padiglione 12, prospicente il viale principale dell’Osservanza. Il progetto di restauro prevede la conservazione delle finiture originarie della grande sala esistente, caratterizzata dalla presenza di colonne in ghisa che spezzano la luce dei solai.

Iniziati lo scorso autunno, sulla base di un progetto da 6 milioni e 850mila euro, i lavori dovrebbero terminare a ottobre del prossimo anno. A ogni modo, a giugno 2026 ogni cosa dovrà essere pronta, altrimenti si rischiano di perdere i fondi del Pnrr. Ed entro il 30 settembre di quest’anno i lavori dovranno già registrare un avanzamento del 30%.