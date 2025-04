La nuova proposta di IF . Dal cibo ai tour in volo : "Così conquisteremo il pubblico del circuito"

Cinque diversi temi di interesse per un totale di 25 proposte: dalle degustazioni guidate alle visite nei borghi (Dozza in primis), passando per i laboratori di ceramica e quelli cucina; e con la possibilità perfino di salire a bordo di un aereo Cessna per sorvolare il parco regionale della Vena del gesso romagnola. In vista dei grandi appuntamenti motoristici dell’Autodromo, IF presenta il nuovo catalogo ‘Insider - Fuori evento, inside the territory’.

I pacchetti con le ‘esperienze’, già acquistabili sul sito della società di promozione e commercializzazione turistica del territorio imolese e faentino, sono stati presentati come detto in occasione degli arrivi del Wec (18-20 aprile) e del Gp di F1 (16-18 maggio); ma nelle parole dei vertici di IF, l’obiettivo resta quello di far conoscere e vivere il territorio tutto l’anno sempre chiaramente sfruttando il traino di un circuito che ormai lavora da marzo a novembre.

"Insider mette in collegamento gli operatori, le cantine, le aziende, le strutture ricettive con le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche che in questo territorio di certo non mancano – sottolinea in conferenza stampa Gianfranco Montanari, presidente di IF –. Le esperienze raccolte nel catalogo, che abbiamo già condiviso con gli organizzatori e gli operatori dei due prossimi grandi eventi all’autodromo, rappresentano un’ottima base di partenza per costruire un’offerta ancora più ricca e rendere sempre più attrattivo il territorio di IF".

Nelle parole del presidente della società nata nel 2016 tra lo scetticismo, ma che nel frattempo ha visto lievitare il proprio fatturato, la possibilità di presentare una nuova proposta tanto articolata è "il frutto della consapevolezza, maturata in questi anni grazie all’attività svolta dalla società di promozione in stretta collaborazione e sinergia con Formula Imola, gli operatori privati e le istituzioni del territorio – prosegue Montanari –. Un territorio che, finalmente tutti insieme, abbraccia il turismo e ne comprende le potenzialità".

Insomma, archiviate le recenti polemiche sui dati delle presenze turistiche (il 2024 si è chiuso con i pernottamenti in aumento dello 0,2% sull’anno precedente e del 13,9% sul 2019), IF sente che è arrivato il momento di fare il proverbiale salto di qualità.

"L’obiettivo di Insider è quello di costruire e proporre una serie di iniziative in grado di offrire, a chi è a Imola per seguire gli eventi organizzati all’autodromo, delle occasioni che arricchiscono la loro permanenza ‘entrando’ nel territorio circostante, dando così valore alle realtà locali – conclude Michela Fabbri, responsabile dello sviluppo commerciale e delle relazioni di IF –. Nel contempo, abbiamo voluto creare l’opportunità di vivere esperienze originali e stimolanti tutto l’anno, esperienze capaci di adattarsi agli interessi, alle richieste e alle esigenze specifiche dei potenziali clienti, costruite su misura".