La ’nuova vita’ di villa Manusardi. Si alza il velo sulla ristrutturazione. Un edificio dall’animo più verde

Il prossimo 10 marzo a Casalfiumanese, dalle ore 19 in poi con l’evento ‘Musica, parola e spazi – Le novità di Villa Manusardi’, si alzerà il velo sul restyling dell’edificio ottocentesco dopo l’intervento di rigenerazione energetica. Uno stabile che, un tempo utilizzato come luogo di villeggiatura da un’importante famiglia di banchieri milanesi, oggi ospita al suo interno la biblioteca, la scuola dell’infanzia e quella di musica.

I lavori, dal costo di oltre 178mila euro coperti in gran parte dal finanziamento del Progetto Metropolitano di Rigenerazione 2023 assegnato al municipio (circa 168mila, ndr) e con 10mila di risorse di bilancio dell’ente, ha visto l’installazione di un sistema di regolazione e controllo dell’impianto termico, la sostituzione degli infissi al piano rialzato e primo, l’isolamento termico del sottotetto voltato e delle aule del secondo piano con il rifacimento dei cartongessi. Migliorie fondamentali per ridurre l’indice di prestazione energetica del 21% e riqualificare un polo culturale strategico per il paese e per l’intera vallata del Santerno.

L’intento, quindi, è quello di incrementare le iniziative e le attività da svolgere all’interno della villa per favorire la socializzazione della comunità e valorizzare l’attrattività residenziale e turistica della zona. Nello specifico, si punterà forte sul potenziamento del confronto intergenerazionale dei fruitori dello stabile attraverso una serie di laboratori di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico.

Non solo. Spazio alla realizzazione di video sulla storia dell’edificio, con specifico riferimento alla figura di Rosa Manusardi che contribuì alla diffusione dell’istruzione a livello locale, e all’acquisto di biciclette elettriche per i turisti con tanto di colonnina di ricarica. Dotazioni che poi saranno gestite dalle associazioni del posto per promuovere la mobilità dolce ed il turismo slow.

Tra le novità di rilievo c’è pure la donazione all’associazione culturale ‘Federica Negri’, da parte della cittadina casalese Giuliana Gollini, di un pianoforte a muro dei primi del ‘900. Lo strumento, riaccordato e leggermente restaurato, è già a disposizione degli allievi della scuola di musica interna alla villa gestita dall’associazione stessa. Al termine dell’evento, in biblioteca, prevista la presentazione del libro ‘3130 giorni: la costruzione di una nuova vita’ di Milena Mingotti con piccolo aperitivo. "Un altro intervento di miglioria, ammodernamento ed adeguamento ai canoni normativi del patrimonio comunale esistente – spiega Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese -. Opere che rendono ancora più polifunzionale la distribuzione degli ambienti di Villa Manusardi. Qui, infatti, si concentrano tante attività e servizi che ora possono beneficiare di evidenti vantaggi in termini di comfort, riduzione dei consumi e logistica". E ancora: "La modalità giusta per alimentare nuovi progetti in ambito culturale e turistico – conclude -. Azioni da portare avanti con mirati investimenti che, come ente, svilupperemo nei prossimi mesi in sinergia con il tessuto associazionistico".