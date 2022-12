La palestra Serotti sta cambiando pelle

Lavori in corso alla palestra Serotti di Osteria Grande. L’amministrazione comunale ha avviato un intervento che, salvo intoppi, consentirà di riconsegnare la struttura perfettamente utilizzabile il 16 gennaio, e dunque appena pochi giorni dopo il ritorno sui banchi di scuola dei bambini delle elementari dopo le vacanze natalizie.

L’intervento di manutenzione straordinaria prevede l’addio alla vecchia superficie calpestabile della palestra, che verrà sostituita con una nuova pavimentazione elastica ad uso sportivo polivalente. A questo intervento, poi, si aggiunge quello di realizzazione di illuminazione a led all’interno della palestra che viene utilizzata, oltre che dalla scuola primaria della frazione, anche da diverse associazioni sportive del territorio.

Sui lavori sono intervenuti l’assessore ai Lavori pubblici Giuliano Giordani e il consigliere delegato allo Sport Andrea Dall’Olio, che così hanno commentato l’avvio dell’intervento: "L’amministrazione ha valutato positivamente e accolto la richiesta presentata dalle associazioni di realizzare queste importanti migliorie all’impianto sportivo comunale. Ringraziamo l’ufficio tecnico e l’ufficio sport del Comune per l’impegno che stanno dedicando per riconsegnare alla scuola e agli sportivi una palestra qualitativamente superiore".

Entrando nel dettaglio di costi e svolgimento delle opere, l’intervento di ripavimentazione verrà realizzato appunto attingendo dalle risorse dell’amministrazione comunale attraverso un investimento che sfiora i 70 mila euro (per la precisione 66.698,93 euro, Iva compresa) e prevede la posa del linoleum, messo in opera su piano distribuzione dei carichi composto da strati di legno ad alta densità e piano elastico speciale, con battiscopa in legno a completare il perimetro.

Verranno poi tracciate e verniciate le linee per consentire nella palestra di poter praticare diversi sport: volley, pallacanestro, pattinaggio e calcio a 5, uno scivolo di raccordo per l’ingresso della palestra, e quattro bussole per attacco attrezzatura sportiva.

Riguardo invece all’adeguamento dell’impianto di illuminazione con fari a led, la spesa per l’amministrazione comunale ammonterà ad ulteriori 15.860 euro (Iva compresa).

c. b.