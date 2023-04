La parata dei 70 anni Il dottor Claudio Costa: "Sono innamorato di questo tracciato"

Auto e moto in pista al mattino, semaforo verde ai pedoni durante il pomeriggio. Così il circuito ha festeggiato ieri i suoi 70 anni di vita. La prima parte della giornata è stata riservata, come da programma, ai tanti appassionati desiderosi di partecipare con mezzi privati alla parata celebrativa dietro la safety car. Poi, mentre il tracciato si animava per uno degli ormai consueti open day festivi, è stata la volta della presentazione dell’accordo che prevede la fornitura dal parte della concessionaria Bmw Turbosport di tre vetture elettriche della Casa bavarese: saranno utilizzate da Formula Imola sia come mezzi di safety car e leading car durante le gare sia per attività promozionali e di guida sicura nelle giornate riservate alle vetture elettriche.

A seguire, nella sala polivalente del circuito, gli interventi istituzionali in occasione del 70esimo anniversario dell’Enzo e Dino Ferrari. Ospite speciale il dottor Claudio Costa, fondatore della Clinica mobile nonché figlio di Checco, ideatore del circuito. "Ho sempre vissuto questo Autodromo come fosse mio fratello – ha ricordato il dottor Costa, il cui fratello in carne e ossa è come noto l’avvocato Carlo, storico speaker del circuito –. Mio padre mi ha insegnato a voler bene a questo tracciato così come al mondo dei motori. Il suo obiettivo era quello di creare qualcosa di bello, un sogno comune in un tempo in cui si usciva dalla guerra". E ancora su papà Checco: "Ha sempre difeso questo Autodromo, per far sì che ospitasse tutte le gare più importanti della storia delle auto e delle moto. Mi ha insegnato ad amarlo a tal punto che nel 1972 realizzai qui il primo servizio medico, portando il rianimatore in pista. Ero convinto già all’epoca che la vita dei piloti andasse salvata lì, e non dopo una corsa disperata in ospedale".