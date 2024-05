La parola ai piloti: "Entusiasti di tornare, è un circuito iconico"

Non vedevano l’ora di tornare a Imola. Ogni volta che ci mettono piede, sono contenti di mettersi alla prova lungo i saliscendi del Santerno, ben diversi dai circuiti copia-incolla costruiti fuori dall’Europa. È così dal 2020, anno in cui il Mondiale fece di nuovo tappa in città dopo un’assenza di oltre tre lustri; conquistando primo tra tutti Lewis Hamilton. Loro sono i piloti della Formula 1, che alla fine potrebbero rivelarsi tra i migliori alleati di Imola nella complicatissima corsa verso il rinnovo del contratto per il Gran premio.

"Imola è sempre un tracciato iconico e siamo entusiasti di tornare dopo che l’anno scorso la gara è stata cancellata – spiega il campione del mondo, Max Verstappen –. È sempre interessante correre su un circuito vecchia scuola come questo, molto tecnico, con alcune combinazioni complesse di curve e zone di frenata".

Nemmeno il ferrarista Carlos Sainz ha dubbi; ed entra nella squadra dei tanti sostenitori (compresi molti piloti del Circus che fu) di Imola. "Manca a tutti noi arrivare in circuiti storici come questo, o Montecarlo della prossima settimana – avverte lo spagnolo –. È bello correre in tanti posti nuovi, però spero che il calendario mantenga il più possibile tracciati storici come Imola".

Poi il pungolo, che però – come sanno bene anche gli appassionati locali – prende le mosse da un fondo di verità. "In alcune di queste piste c’è ancora del lavoro da fare per migliorarle in ottica spettacolo, tra la lunghezza della corsia dei box e le opportunità di sorpasso – conclude Sainz –. Però si tratta anche di una vecchia scuola alla quale molti siamo affezionati perché ricorda a ognuno il momento in cui ci si è appassionati alle corse".

Insiste su questo, pur se con toni e sfumature leggermente diverse, anche Lando Norris della McLaren, che l’altra sera dopo la track walk del giovedì ha fatto un salto in centro per un boccone da Panizzo. "Imola pista storica? Adoriamo questi circuiti in quanto più impegnativi, ma ci sono anche delle difficoltà nei sorpassi e quindi capisco piacciano meno al pubblico – avverte il britannico –. Bisogna trovare dei compromessi. La pit-lane molto lunga toglie un elemento di strategia alla corsa, costringendo i team a una sola sosta; ma si tratta certamente di un elemento di storia nel campionato che va mantenuto. Bisogna continuare a venire in queste piste, magari svolgendo dei lavori per raggiungere un determinato livello di spettacolarità".