La paura 16 mesi dopo. Di nuovo piogge record. Nella Bassa tornò il terrore

Due giorni di maltempo che fecero ripiombare la Bassa nell’incubo. E, a pochi chilometri dalla città, riportarono le pagine del calendario indietro di 16 mesi. L’alluvione del 18-19 settembre 2024 a Imola ebbe contorni potenzialmente peggiori di quella di maggio 2023. Fino a 300 millimetri di acqua caduta in unico evento, contro i 400-450 messi insieme dalle due ondate dell’anno precedente. La città però tenne botta. Oltre 50 evacuati tra Sesto Imolese, Spazzate Sassatelli e Giardino, poi rientrati nelle rispettive abitazioni. E anche la situazione in zona Autodromo, a differenza di quanto accaduto a maggio 2023 quando il paddock finì sott’acqua portando all’annullamento del Gp di F1, rimase sotto controllo. La chiusura delle scuole, decretata per ridurre i flussi di traffico, venne limitata a un solo giorno.

Per quanto riguarda l’area del Santerno, l’unico rio critico fu il Rondinella, con un metro e mezzo d’acqua in strada. Più complessa, invece, la situazione del Sillaro: gravi problemi nella frazione di Giardino e rottura di una porzione d’argine di tre metri di larghezza a Spazzate Sassatelli.

Resta, nelle cronache di quei giorni, la rabbia della gente ancora sotto choc per quanto accaduto a maggio 2023. Ma l’alluvione di un anno fa fu anche terreno di un duro scontro politico. Le imminenti elezioni regionali (si votata a novembre di un anno fa) portarono a scambi di accuse incrociate tra le forze di governo e quelle di opposizione lungo l’asse Roma-Imola dove, come noto, i ruoli si invertono. Poi, spente le polemiche, l’inevitabile conta dei danni. Solo per la somma urgenza, vennero spesi oltre 625mila euro. Nel dettaglio, circa 420mila euro servirono al Municipio per chiusura delle buche, rimozione del fango e pulizia dei fossi; altri 135mila euro furono necessari alla rimozione di alberi, detriti e ramaglie in aree golenali con interventi alle Acque minerali, al parco Margherita Hack e nell’area Lungofiume.

Ulteriori 43mila euro andarono alla messa in sicurezza degli edifici di proprietà del Comune. E in particolare dei cimiteri (Piratello, Sesto Imolese e Croce in campo), della Comunità Il Sorriso (con sede a Fontanelice ma di proprietà del Municipio di Imola), del teatro Osservanza (aspirazione acqua nei locali tecnici e nel vano ascensore, pulizia di caditoie, pozzetti e camminamenti), del centro civico di Sesto Imolese, del deposito librario di Sante Zennaro e della piscina Ruggi. Infine, anche 25mila euro, per movimentazione di attrezzature e materiale necessari a mettere in sicurezza luoghi e persone e assistenza alla popolazione con consegna, posizionamento e ritiro sacchi di sabbia per le vie ritenute a rischio esondazione nella Bassa.

Tutto finito? Purtroppo no. Anche se in misura minore, il maltempo si abbatté sulla città anche un mese più tardi, il 19-20 ottobre 2024. A marzo di quest’anno, infine, l’ultimo atto di un triste spettacolo che gli imolesi si augurano non abbia repliche per un lungo periodo.