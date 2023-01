La pediatria e la prevenzione

Martedì alle 15 nella sala biblioteca della Casa della salute in via Oriani incontro per il ciclo ‘Parliamo della mia salute’, promosso dall’Ausl e da Professione medica Insalute Aps. Chiara Suzzi, medico specialista in Chirurgia pediatrica, tratterà il tema ‘Il pediatra: segue e cura ai fini della prevenzione (igiene, alimentazione, vaccini) . L’incontro è gratuito e aperto a tutti; l’obiettivo è di aiutare i cittadini a diventare protagonisti della propria salute, acquisendo conoscenze e consapevolezza dell’importanza della prevenzione. Il giorno successivo, mercoledì, si replica a Medicina, il venerdì a Imola. La rassegna prosegue fino al 7 aprile.