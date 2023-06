La piena riporta alla luce 12 bombe Il Genio ferrovieri le fa brillare

Dal fango rispuntano gli ordigni di morte. Dodici bombe, una dozzina di proiettili d’artiglieria, risalenti alla Seconda guerra mondiale, ancora incastonati sulla sponda di un fiume, e portati alla luce dalla alluvione. A trovarli il proprietario di un ampio terreno di campagna in via Gentilina, nel territorio di Imola. L’uomo si è imbattuto negli ordigni mentre faceva una stima dei danni provocati dall’ondata di maltempo di metà maggio alla sua proprietà.

Un territorio in cui scorre fiume, interessato, nei giorni dell’alluvione, da una devastante piena. Proprio durante la perlustrazione l’uomo si è imbattuto in una grande quantità di grosse bombe, probabilmente un deposito di esplosivi rimasto lì da oltre settant’anni e poi scoperto dalla furia dell’acqua. Immediatamente sono state attivate le forze dell’ordine, e poi i militari del Genio Ferrovieri, che hanno catalogato in tutto 12 bombe.

A seguito di un primo intervento da parte del dipendente personale CMD (Conventional Munition Disposal) gli ordigni sono stati riconosciuti come 6 granate d’artiglieria da 150 millimetri tedesche, tre granate d’artiglieria da 149 millimetri italiane, 2 granate d’artiglieria da 152 millimetri italiane e una bomba d’aereo SAP da 15 chili italiana.

Già ieri le prime bombe sono state fatte brillare in una cava. Ma la grande quantità di potenti ordigni raccolta richiederà altri interventi del Genio, con termine delle attività previsto per il 4 luglio. Come da prassi, l’intervento del Genio è stato disposto dal Comando forze operative nord di Padova.

