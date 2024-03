La pilota Somaschini a Gastarea. Presenta ‘Correre per un respiro’

"Correre per un respiro". È questo il titolo del libro ed anche della serata che vedrà protagonista questa sera al ristorante Gastarea di viale Terme Rachele Somaschini, pilota automobilistica italiana. Una storia che è anche un esempio, quella di Rachele, che lei ha raccontato nel libro recentemente uscito e che racconterà nel corso della cena-evento organizzata da Leo e Lions Club di Castel San Pietro questa sera a partire dalle ore 20. Come lei stessa spiega, l’autrice e pilota, nata 29 anni fa a Milano, "a un mese dalla nascita è stato detto ai miei genitori che avevo la fibrosi cistica, una malattia genetica degenerativa da cui non si può guarire".

Da quando Rachele ha potuto prendere coscienza della sua malattia, ha cominciato così ad accompagnare alla sua vita un motto: "Sei tutti i limiti che superi", frase dell’amica Angelica, prematuramente scomparsa. Una frase che poi Rachele ha deciso di far orgogliosamente campeggiare anche sulla carrozzeria della sua macchina da rally con la quale ha affrontato e affronta campionati europei e italiani. Accompagnando al motto anche un slogan, leit motiv della sua vita e anche della serata: "Facciamo correre la ricerca più veloce della malattia". Somaschini domenica alle 17.45 riceverà anche il premio ‘Womani in Wow’ nel corso dell’evento ’Wow woman on wheels’ all’autodromo di Imola.

c.b.