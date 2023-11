La pioggia gonfia il Santerno. Piena del fiume nella notte. Panieri: "Fate attenzione"

Paura nella notte per l’abbondante pioggia che ha gonfiato il fiume Santerno. L’allerta è stata lanciata verso le 22,30 dal sindaco Marco Panieri, che ha invitato tutti a stare lontani dai fiumi e ad allontanarsi dagli argini.

"Si è appena concluso un incontro con l’ufficio della Protezione civile che segue il fiume Santerno – ha scritto il primo cittadino sui social –. Il livello idrometrico nell’Appennino sta salendo rapidamente in zona Firenzuola e ora a Borgo Tossignano, è quindi importante allontanarsi dal corso d’acqua ed evitare di avvicinarsi agli argini".

Ovviamente sono ancora vivide nella memoria di tutti le immagini e le devastazioni causate dall’alluvione di maggio e nessuno vuole prendere sotto gamba ogni pur minimo segnale di allarme.

"Si segue l’evoluzione tratto per tratto del fiume e non è detto che quel livello di piena si trascini anche a Valle – aggiunge Panieri –. Il quadro dovrebbe essere più delineato più tardi. La Protezione Civile e la struttura comunale segue e monitora l’andamento, con anche mezzi sul posto pronti a intervenire qualora nei punti più critici si osservino ostacoli al deflusso. Seguiremo l’evoluzione della piena lungo la notte, attesa nelle prime ore del mattino".

Tutto il dispositivo di emergenza si è dunque attivato per seguire la situazione minuto per minuto e intervenire in caso di necessità.

Panieri ha poi concluso il suo messaggio sui social indicando agli cittadini di Imola e di tutto il circondario il canale su cui restare costantemente aggiornati: "Per restare aggiornati segnalo il canale WhatsApp https:whatsapp.comchannel0029VaC2Nlt2f3EA5U1c5U0u".

r . c.