La piscina apre le porte Stagione al via al Ruggi con 15 giorni di ritardo "Ma l’estate inizia ora"

Tutto pronto per l’apertura di domani mattina alla piscina scoperta del Ruggi di Imola. Vasca grande e piccola dell’impianto comunale all’aperto di via Oriani pronte ad accogliere i natanti secondo la tabella oraria estiva. Una lunga full immersion dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 20, mentre il via scatterà mezz’ora più tardi il sabato e nei giorni festivi. Tante le opzioni di acceso tra le quali spiccano l’ingresso pomeridiano ridotto dopo le 16 e una serie di vantaggiosi abbonamenti (fino a questa sera è in atto una speciale promozione sul pacchetto trimestrale, ndr).

Un’estate di refrigerio a pochi passi dal centro della città con tanto di ombrelloni, lettini, oasi verde con ampie zone d’ombra e un bar con ricche proposte per pranzi e spuntini veloci. Ma questa volta la marcia di avvicinamento all’apertura delle vasche esterne del Ruggi non è stata una passeggiata. La piena del fiume Santerno delle scorse settimane ha presentato un conto salato anche alla struttura gestita da Geimsdue: "Incrociamo le dita – spiega il direttore del sodalizio, Lorenzo Muscari –. L’apertura dell’impianto, in origine, era programmata per lo scorso 28 maggio. Durante i concitati giorni dell’alluvione in Romagna l’acqua del fiume è risalita attraverso un grosso scarico ed ha invaso la nostra sala macchine".

Già, quattro metri di acqua e fango che hanno ridotto i locali di servizio posizionati sotto la piscina coperta in un dedalo navigabile col canotto. "E li ci sono anche diversi macchinari legati al funzionamento delle piscine esterne – continua -. Due giorni interi di aspirazione con le idrovore della Protezione Civile di Imola e Ferrara, che non finirò mai di ringraziare, e un super lavoro di pulizia dei nostri assistenti bagnanti". Poi la fase di analisi per comprendere l’entità dei danni: "Filtri sradicati e quadri elettrici completamente a mollo. L’attività della piscina coperta si è fermata per una settimana – aggiunge Muscari -. Giornate in cui abbiamo lavorato sodo anche sul fronte dell’apertura della porzione esterna della struttura. Lavati ed igienizzati a fondo filtri e tubazioni, ma una bolla di fango secco e polvere ha fatto capolino durante le operazioni di riempimento della vasca più grande". Nulla di preoccupante dal punto di vista igienico. "Assolutamente, i parametri di balneazione non sono a rischio – sottolinea il direttore di Geimsdue -. Il ricambio continuo dell’acqua in atto nelle nostre piscine ha inghiottito in pochi istanti la macchia scura. Apriamo con 15 giorni di ritardo in agenda, ma il meteo ci ha dato una mano perché l’estate, di fatto, deve ancora cominciare".

E sarà tutta da vivere con i tuffi al Ruggi. "La nostra proposta si rivolge a tutti, l’impianto è a misura di famiglie. Le promozioni? Più frequenti e meno spendi – conclude Muscari –. Le vasche esterne saranno completamente dedicate all’utenza perché corsi e agonistica avranno il loro quartier generale in quelle al coperto. Buona estate a tutti, noi vi aspettiamo".

Mattia Grandi