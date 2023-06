La piscina in mezzo alle colline Tante novità alla Conca Verde

La voglia di ripresa della vallata dopo l’incubo maltempo passa anche dalla riapertura estiva della piscina Conca Verde di Fontanelice. Così oggi, a partire dalle 9 e fino alle 19, cancelli d’ingresso di nuovo spalancati per accogliere il pubblico nello storico impianto natatorio della collina. Una bella iniezione di positiva normalità per esorcizzare lo spettro di quelle settimane stretti nella morsa di frane e smottamenti.

"Non è facile ripartire dopo il disastro che ha colpito la nostra valle – spiega Simone Carapia, vicepresidente della società bolognese De Akker che gestisce la struttura fontanese –. La volontà è quella di dare un segnale tempestivo di ripartenza per riappropriarci della quotidianità che, in estate, fa rima con relax e divertimento". Ma i giorni scorsi sono stati di duro lavoro. "I problemi principali li ha causati l’esondazione del rio sottostante la piscina. La forza dell’acqua ha trascinato con sé tronchi e grandi arbusti che hanno danneggiato parte delle recinzioni – riavvolge il nastro della memoria –. Non ci siamo mai persi d’animo. Le opere di ripristino e di pulizia di tutta la zona sono partite subito. Ora siamo pronti a riabbracciare i nostri clienti". Già, perché la Conca Verde è da decenni un punto di riferimento non solo per i valligiani. Molti gli imolesi che scelgono di risalire la Montanara per godere di uno scenario mozzafiato immerso nel verde. Un panorama dominato da quella parete rocciosa che ricrea atmosfere quasi fiabesche. L’affascinante location, ormai più di qualche tempo fa, era capace di attirare persone da ogni angolo della regione grazie alle sue celebri notti discotecare.

"Dopo l’ottima stagione 2022 la Conca Verde riparte, nonostante tutto, con l’intento di confermare i numeri record in termini di affluenza – sottolinea Carapia –. Alcune piscine dei paesi limitrofi colpiti dalla calamità, specie nella valle del Senio, sono in difficoltà e non potranno riprendere l’attività. Il nostro sforzo è un gesto d’amore verso quella vallata del Santerno ferita che non molla mai". E via alle novità. "Tante attrazioni e una nuova entrata in vasca più smart per indirizzare meglio gli utenti – anticipa –. Oltre al rettangolo d’acqua lungo 25 metri c’è il solarium dove abbiamo aggiunto ombrelloni e lettini per garantire a tutti una postazione in completo relax. Partono anche i corsi di nuoto per bambini e principianti di ogni età. Una proposta rivolta perfino a chi vuole affinare la tecnica e acquisire più sicurezza". Capitolo campi estivi: "Rafforzate le sinergie con tante realtà e associazioni locali per presenze quotidiane", conclude il vicepresidente di De Akker.

Mattia Grandi