La piscina resta chiusa "Lavori ancora in corso"

Riapertura a data da destinarsi. La piscina di Castel San Pietro resta chiusa. Non aprirà domani, come invece sperava il sindaco Fausto Tinti che aveva dichiarato "salvo imprevisti" il semaforo verde per lunedì 27 febbraio, e probabilmente la ripartenza non sarà nemmeno questa settimana. Il motivo è semplice, riassunto dalle poche parole scambiate ieri con il primo cittadino. "La ditta incaricata all’intervento di riparazione delle tubature era impossibilitata ad avviare l’intervento nei giorni scorsi, e lo farà, da quanto mi è stato riferito dai tecnici del Comune che stanno seguendo la partita, questa settimana".

Capire come sia impossibile pensare ad una nuova apertura entro una manciata di giorni è semplice. L’intervento necessario per riparare la rottura che aveva portato ad una perdita di 250 metri cubi di acqua appena riaperta la piscina a fine gennaio è piuttosto articolato. Occorre infatti, ha confermato già nei giorni scorsi il sindaco Tinti, "spaccare parte della pavimentazione esterna e svuotare interamente la vasca, per poi riempirla nuovamente una volta terminato l’intervento". E così, se una seconda perdita è stata riparata direttamente dagli operai del comune nello spazio di pochi giorni, per la rottura più importante occorre invece un’opera di riprestino decisamente più articolata, che sarebbe illogico ipotizzare fattibile nello spazio di una settimana scarsa. Sui tempi, e dunque su una data di riapertura dell’impianto castellano e della soluzione-ponte del pallone pressostatico a copertura della piscina scoperta, Tinti vuole evitare nuovi autogol, dopo i troppi delle settimane passate, e si limita dunque a dire che "la questione non è più politica, ma esclusivamente tecnica". Aspettare, per riassumere, è l’unica cosa possibile da fare, poi "una data di riapertura provvederemo a ufficializzarla quando arriverà dalla ditta che deve eseguire gli interventi e dai nostri tecnici il semaforo verde". Intanto, come riportato ieri, continuano a piovere polemiche. Nel mirino dell’opposizione sono finiti i lavori di manutenzione ordinari e straordinari degli anni scorsi, le relazioni di ingegneri con osservazioni che non sarebbero state rispettate, i costi della soluzione-ponte del pallone pressostatico che, complici le rotture, stanno lievitando.

Claudio Bolognesi