La pittura di Max Milano sul palco. Sette opere diventano un musical

Il passo dalla pittura al teatro è un attimo. Max Milano (nella foto) è un illustratore nato a Palermo, è cresciuto fra Bologna e Torino, ma ormai trapiantato a Castel Guelfo da anni. Un giorno viene contattato su Instagram dalla Compagnia TTM che è un’associazione di promozione sociale con sede a Trento nata nel 2022, e attiva come gruppo informale già dal 2018. Il messaggio che arriva a Max è molto diretto: "Vorremmo fare un musical ispirato alle tue opere".

Sul profilo ci sono tanti quadri, gli elefanti, le giraffe, i prelati che ballano, ma pure le copertine dei romanzi ’Marenile’ e ’G come Goodman’ scritti a quattro mani con l’amico Antonio Montefusco, guelfese d’adozione come Max. Dal messaggio ai fatti, con la compagnia che si è messa al lavoro ispirandosi a 7 opere di Max sempre presenti sul palco durante lo spettacolo. Ne è nato il musical ’Fantasia, Equilibrio e l’Attesa’ che andrà in scena il 13 aprile al Teatro del Baraccano di Bologna. L’ingresso è a offerta minima di 10 euro a persona. Tutto il ricavato andrà alla Fondazione Telethon che raccoglierà direttamente l’incasso in teatro la sera dell’evento. Prenotazione obbligatoria a questo link sul sito www.massimilianomilano.it Un musical delicato, un giusto ponte fra il palcoscenico e la pittura di Max Milano sempre fantasiosa, ispirata, controversa e allo stesso tempo molto umana. Pittura, musical e attori che si muovono sul palco esaltando la vena artistica di chi usa pennelli e penne per scrivere alla stessa maniera. Lo spettacolo è diretto dalla regista Giovanna Viazzo e dall’aiuto regista Jacopo Lolli, il testo è di Max Meraner, le liriche di Martina Lazzari.

Sul palco saliranno Lica Curzel, Martina Lazzari, Max Meraner e Sara Scandola. L’obiettivo della compagnia TTM è promuovere il teatro, dare visibilità e valore alle piccole produzioni coinvolgendo giovani appassionati e allievi in un ambiente di produzione teatrale dinamico e giovane. Al Baraccano la prima uscita di uno spettacolo che verrà poi riproposto in altre location italiane. Ancora prima di andare in scena, sul profilo instagram di Max sono già arrivate richieste per poter mettere in scena lo spettacolo in alcuni teatri italiani, e fra questi la città di Campobasso. Intanto il conto alla rovescia per la prima al Teatro Baraccano di Bologna è già cominciata e i posti stanno finendo.