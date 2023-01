La politica deve progettare a lungo termine

Matteo

Montanari*

A novembre l’Istat ha presentato il futuro quadro demografico italiano. Mantenendo invariato il trend i residenti passerebbero dai circa 60 milioni del 2022 a meno di 48 milioni nel 2070. Pensiamo a come questo impatta sul mondo del lavoro e sul sistema pensionistico. Stanno ora uscendo dal mercato del lavoro i nati alla fine degli anni 50 ed entrando i ragazzi degli anni ‘90 e 2000. Lo squilibrio tra chi entra e chi esce è sulle 350mila unità all’anno. Da un lato è necessario gestire in modo intelligente e non fazioso le politiche migratorie. Dall’altro non è più rinviabile definire una politica di lungo termine che affronti il calo della natalità. A Medicina, già negli anni ‘70 il numero dei morti ha cominciato a superare quello dei nati. Dinamica che è tornata ad invertirsi solo nel decennio 2000-2010. La pandemia da Covid-19 nel 2020 ha portato a un saldo naturale di -335 mila unità; il peggiore nel dopoguerra. Le incertezze hanno spinto le categorie più fragili, in primis i giovani, a rinviare le scelte più impegnative, aumentando squilibri e diseguaglianze. A Medicina i nati sono stati 124 nel 2020, 97 nel 2021, di nuovo sopra le 100 unità nel 2022. Le Istituzioni puntano sui servizi che possono mitigare le difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia. L’Ue, entro il 2030, punta ad accogliere negli asili nido e nelle materne almeno il 50% dei bambini sotto i 3 anni e il 96% di quelli sopra i 3 anni. Molti Comuni in Emilia-Romagna già oggi sono vicini a questi target. Inoltre le nostre amministrazioni continuano a offrire, a tariffe sostenibili, i servizi pre e post scuola, mensa, centri estivi, trasporto scolastico e attività sportive pomeridiane. La Regione è intervenuta agevolando le rette dei nidi, sostenendo le materne, rendendo gratuito il trasporto scolastico. È evidente che queste misure, così come quelle che andranno messe in campo nel mondo del lavoro per diminuire la differenza salariale tra uomini e donne e sostenere la maternità, sono molto onerose. È qui che il nostro Paese deve decidere se investire finalmente sul proprio futuro.

*Sindaco di Medicina