La politica si divide . Il Pd canta vittoria. La Lega: "Urne vicine"

L’annuncio del ritorno degli AC/DC in Autodromo, domenica 20 luglio, anima il dibattito politico.

"L’Autodromo conferma un programma unico e attrattivo per tutto il territorio emiliano-romagnolo e nazionale – commenta il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari, allargando lo sguardo all’intera stagione 2025 dell’Enzo e Dino Ferrari –. La serie di eventi che si terranno sono un traguardo importante per l’Autodromo e per la città, con tutte le ricadute positive che queste iniziative portano con sé dentro e oltre i confini territoriali. Vengono premiati anzitutto lo sforzo e le capacità attrattiva e organizzativa consolidate dell’Autodromo e della città di Imola, ma questi eventi rappresentano anche un orgoglio per l’intera Regione, che vede valorizzato al massimo livello uno dei suoi hub sportivi e attrattivi più importanti".

Lettura diversa da parte del consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti. Secondo l’esponente del Carroccio, il ritorno degli AC/DC in Autodromo è "una notizia che non può che rendere felici coloro che amano la nostra città, poiché i grandi eventi portano sempre indotto e visibilità. È doveroso però – prosegue Marchetti – evidenziare come questa amministrazione comunale non abbia brillato sul fronte dei concerti. Infatti, a eccezione di qualche grande evento recuperato a causa del periodo Covid, e quindi ereditato dalle amministrazioni precedenti, il nostro circuito non è stato al centro della scena. Probabilmente consapevole di questa mancanza e con le elezioni ormai all’orizzonte, l’amministrazione comunale ha deciso di accelerare – conclude Marchetti –, sparando gli ultimi colpi nel tempo residuo a disposizione".